Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае 16:28, 10 января Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае
Бои за кубок Игоря Пушкарева 16:23, 10 января Бои за кубок Игоря Пушкарева (Фото)
Во Владивостоке сбили пешехода 15:59, 10 января Во Владивостоке сбили пешехода
Новостная лента
Январь, 10 вторник
16:36
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
16:36
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
16:28
Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае
16:27
Пресс-секретарь президента РФ - о антитабачной концепции: Учитываться должна позиция не только Минздрава
16:23
Бои за кубок Игоря Пушкарева Фото
16:11
В Приморье нашли подозрительное мясо
15:59
Во Владивостоке сбили пешехода
15:59
Китаянка попалась в Приморье на контрабанде медвежьих органов
15:57
Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий
15:51
В Приморье пятерых китайцев и русского поймали на контрабанде лягушачьего жира
15:46
Бесплатные мастер-классы по катанию на коньках продолжаются во Владивостоке
15:35
Владивостокская автоледи сбила 81-летнюю пенсионерку
15:18
Дело "Приморских партизан" продолжается: материалы вернули в краевой суд
15:06
Фото Земли и Луны с Марса Фото
15:03
Январские морозы пришли во Владивосток
14:41
Мужчина в юбке и на каблуках в Приморье взорвал интернет Видео
14:22
Декабрь в Приморье был аномально теплым
14:09
ДТП из четырех авто перед Золотым мостом во Владивостоке собрало затор Фото и Видео
14:03
Жесткий шторм обрушился на юг Дальнего Востока
14:02
В Приморье пресечена контрабанда в термосе
13:43
В пищеварительной системе человека появился новый орган, - ученые
13:32
Наземное лазерное сканирование во Владивостоке: в ногу со временем Фото
13:31
ДТП с двумя Тойотами произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:24
Врачи объявили ватные палочки вредными для здоровья
13:17
2016 год стал самым жарким за всю историю
13:09
Европейскую часть России накрыло волной птичьего гриппа
13:08
Мужчину эвакуировали санитарно-эвакуационным рейсом
12:57
Огнеборцы потушили двухквартирный жилой дом в Приморье
12:46
СКР: В деле о забитой насмерть в Приморье женщине все по-прежнему Эксклюзив
12:43
Во Владивостоке состоялся первый день турнира по дворовому хоккею Видео
12:28
Рождение ребенка сводит женщину с ума, - ученые
12:27
В бухту Золотой Рог попал мазут
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий

Необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Получить субсидии и компенсировать затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другому могут общественные некоммерческие организации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Для того, что в этом году получать финансовую поддержку от администрации Владивостока, необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в управление по исполнению программ по поддержке населения.

Приём документов осуществляется с 9 января до 25 февраля по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 38, 39 а. Контактные телефоны: 2614-089, 2614-397.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Бесплатные мастер-классы по катанию на коньках продолжаются во Владивостоке
15:46, 10 января 2017 Бесплатные мастер-классы по катанию на коньках продолжаются во Владивостоке

Серия мастер-классов будет проходить каждые выходные до 22 января с 12 до 13 часов

Фото Земли и Луны с Марса
15:06, 10 января 2017 Фото Земли и Луны с Марса

Изображение по съемке 20 ноября 2016 года

Январские морозы пришли во Владивосток
15:03, 10 января 2017 Январские морозы пришли во Владивосток

К завтрашнему утру похолодает до −25 °С

Мужчина в юбке и на каблуках в Приморье взорвал интернет
14:41, 10 января 2017 Мужчина в юбке и на каблуках в Приморье взорвал интернет

Видео продолжает набирать популярность

Декабрь в Приморье был аномально теплым
14:22, 10 января 2017 Декабрь в Приморье был аномально теплым

В течение месяца наблюдалось чередование волн тепла и холода

Жесткий шторм обрушился на юг Дальнего Востока
14:03, 10 января 2017 Жесткий шторм обрушился на юг Дальнего Востока

В Приморье серьезных осадков не ожидается

Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
13:54, 10 января 2017 Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто

На популярном сайте появилась петиция