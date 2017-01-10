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В Приморье пятерых китайцев и русского поймали на контрабанде лягушачьего жира

В общей сложности задержано порядка 6,5 килограммов товара
Фото: o-prirode.com Фото: o-prirode.com
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В Приморском крае в декабре таможенники поймали на контрабанде лягушачьего жира пятерых китайцев и русского: все они пытались провезти товар в пакетах, которые скотчем примотали на тело под одеждой,  сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В случае с российским гражданином у него изъяли три полиэтиленовых пакета, содержимое которых составило по весу 2,4 килограмма. А под Новый год была пресечена попытка контрабанды жира лягушек через таможенный пост "Краскино": пять граждан КНР пытались провезти более 6 килограммов запрещенного товара, скрыв пакеты с жиром на теле, а также в карманах одежды.

Возбуждены административные дела.

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