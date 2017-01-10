Бесплатные мастер-классы по катанию на коньках продолжаются во Владивостоке

Серия мастер-классов будет проходить каждые выходные до 22 января с 12 до 13 часов

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные дни, 14 и 15 января, с 12 до 13 часов во Владивостоке продолжится серия бесплатных мастер-классов по катанию на коньках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Катания будут проходить на шести муниципальных ледовых площадках, во всех районах города: на пр. 100-летия Владивостока, 44, на ул. Енисейская, 18, Зои Космодемьянской, 12, Черемуховой, 22, Хабаровской 7 и Щитовой, 27.

В течение часа на мастер-классе инструкторы в непринуждённой форме обучат всех желающих базовому катанию на коньках и основам хоккея (скольжение, торможение, повороты, катание спиной вперед, обучение безопасной езде, скоростно-силовое катание и азы фигурного катания). Во время занятий организаторы будут угощать участников и гостей катков горячим чаем.

Серия мастер-классов будет проходить каждые выходные до 22 января с 12 до 13 часов.

А в среду, 25 января, в День студента организаторы планируют провести состязания по «уличным конькам» на стадионе «Авангард». Участниками веселых соревнований станут лучшие выпускники мастер-классов. Мероприятие будет включать в себя несколько конкурсов и упражнений как по фигурному катанию, так и по скоростному и силовому катанию.

Организаторами мероприятия выступило общественное движение «Патриоты Приморья» при поддержке администрации Владивостока.