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Фото Земли и Луны с Марса

Изображение по съемке 20 ноября 2016 года
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Специалисты показали изображения Земли и ее спутника, полученные с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter. Фотография позволяет оценить соотношение размеров космических объектов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Это составное изображение, сочетающее лучшие фотографии Земли и Луны. Съемка была проведена 20 ноября 2016 года камерой High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), установленной на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

Фотографии объектов обработаны отдельно, поскольку Луна гораздо темнее Земли и на общей фотографии едва заметна рядом с яркой планетой.

Комбинированное изображение сохранило пропорции и расположение космических тел относительно друг друга. Расстояние между планетами в 30 раз больше диаметра Земли. Для ученых фотосъемка позволила откалибровать камеру HiRISE.

Съемка была проведена в тот момент, когда Марс находился на расстоянии около 205 миллионов километров от Земли. В этот момент Луна располагалась позади Земли, поэтому расстояние между объектами кажется меньше, чем есть на самом деле. На Земле в этот момент видны Австралия, Юго-Восточная Азия и Антарктика.

Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter вышла на орбиту Красной планеты в 2006 году. На ее борту находится оборудование для изучения Марса, в том числе спектрометры и радары, которые используются для анализа рельефа планеты.

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