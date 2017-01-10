Январские морозы пришли во Владивосток

К завтрашнему утру похолодает до −25 °С

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Первая рабочая неделя В Приморье в 2017 года началась со снега, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха составила −3…−11 °С.

Во Владивостоке вчера выпало 0,2 мм снега. Максимальная температура воздуха составила −1…−3 °С, а среднесуточная температура воздуха оказалась на 9 градусов выше нормы.

Сегодня, 10 января, дневная температура в крае составила −12…−17 °С.

Во Владивостоке сегодня без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха −10…−13 °С.

Завтра, 11 января, столбики термометров продолжат опускаться, ветер будет усиливаться. Температура воздуха к утру понизится до −20…−25 °С.

Во Владивостоке завтра ожидается холодная погода. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью понизится до −16…−18 °С, днём не превысит −12…−14 °С.