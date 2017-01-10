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Общество

Декабрь в Приморье был аномально теплым

В течение месяца наблюдалось чередование волн тепла и холода
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Декабрь 2016 года оказался теплым с неравномерным распределением осадков по территории Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Средняя месячная температура воздуха составила −11…−16 °C, что выше средних многолетних значений на 1,1–4,4 градуса. Во Владивостоке среднемесячная температура воздуха составила −7,8 °C, что выше нормы на 1,8 градуса.

Теплые декабри в последние годы повторяются довольно часто. За период 2000 — 2016 гг. в Приморье отмечалось 7 теплых месяцев.

Первая и вторая декады была выше климатической нормы на 1–2,5 градуса и около нее; третья декада повсеместно оказалась выше обычного на 2–5 градусов.

В течение месяца наблюдалось чередование волн тепла и холода. Температура воздуха в Приморье ночью составляла −15…−20 °C, в центральных районах −23…−28 °C, на севере края временами она понижалась до −32…−37 °C. На побережье преобладали температуры −8…−13 °C, в отдельные ночи −15…−20 °C. В первой пятидневке отмечался повышенный температурный фон, когда температура составляла −5…−10 °C, местами до −16 °C. Днём наблюдались колебания температуры воздуха от −2…−7 °C до −13…−18 °C. В первой пятидневке, конце второй и начале третьей декады температура воздуха повышалась до +2…+7 °C (оттепель), 4 декабря в южных и восточных районах до +8…+9 °C. Во Владивостоке 4 декабря была зафиксирована максимальная температура воздуха +6,6 °C (абсолютный максимум на эту дату +8,7 °C был установлен в 1955 году.)
Осадков в декабре выпало 13–26 мм, что около среднего многолетнего количества (80–120 %), на юге и северо-востоке края 23–50 мм (в Посьете 13 мм), что больше нормы (130–238 %). В западных районах Приморья наблюдался дефицит осадков: выпало 2–9 мм (20–71 % от месячной нормы). В краевом центре выпало 26 мм, что составило — 153 % от месячной нормы.

Первая декада (за исключением западных районов) была с избытком осадков (1,5–4 декадные нормы). В середине месяца наблюдался дефицит осадков, а в последней декаде отмечалось неравномерное распределение осадков по территории: от полного их отсутствия до 11–14 мм в отдельных районах края.

Два циклона с атмосферными фронтами (1 и 22–23 декабря) оказали существенное воздействие на погоду Приморья.

Ухудшение погодных условий отмечалось 1 декабря с интенсивно углубляющимся западным циклоном, прошедшим через южную часть Приморского края. Наблюдались сильные осадки в виде снега, местами с дождём. Ночью 1 декабря выпало 6–14 мм, на юго-востоке края 22–32 мм осадков. Отмечался сильный ветер, на северо-восточном побережье порывами 24–26 м/с.

С выходом южного циклона днем 22, ночью 23 декабря в южной половине края местами прошел сильный снег с количеством 6–15 мм (1,5–2,3 декадной нормы) при ветре 12–17м/с, на побережье порывами до 26 м/с. Отмечались метели.

Сильный ветер (15–20 м/с) западного, северо-западного направлений наблюдался в течение 17 дней, в районе Тернея трижды порывы ветра достигали 25 м/с (1, 6 и 18 декабря). Во Владивостоке сильный северный, северо-западный ветер отмечался в течение 13 дней, в одном случае наблюдалось кратковременное усиление ветра до 26 м/с (23 декабря).

На дорогах временами появлялась гололедица. В западных районах в течение 4-х дней фиксировалась изморозь.

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