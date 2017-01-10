В Приморье пресечена контрабанда в термосе

Гражданин КНР пытался вывезти женьшень и дериваты

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

На таможенном посту Пограничный Приморского края выявлена попытка контрабанды корня женьшеня и дериватов животного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Гражданин КНР, выезжающий из России, заявил, что товары, подлежащие письменному декларированию, а также ограниченные или запрещенные к вывозу, он не перемещает. Однако во время досмотра ручной клади мужчины в металлическом термосе был обнаружен целый корень, а также отдельные части корня женьшеня, а также фрагмент предположительно струи кабарги. Содержимое термоса было залито спиртом. Кроме того, среди личных вещей гражданина обнаружено 5 когтей и 2 фрагмента костей животного.

Иностранный гражданин необходимых по законам документов на товар не предоставил, таможенную декларацию не заполнял. Дериваты изъяты и направлены на экспертизу. В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.