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Общество

Жесткий шторм обрушился на юг Дальнего Востока

В Приморье серьезных осадков не ожидается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Первая рабочая неделя после новогодних праздников на Дальнем Востоке началась со снега, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 10 января, жестокий шторм обрушился на северные Курилы и Камчатку, а в среду, 11 января, в зоне штормовой погоды окажутся все прибрежные районы: Камчатка, юг Магаданской области, Хабаровского края, Сахалина и север восточных районов Приморья.

Почти всю вторую половину недели облачные спирали циклона будут периодически накрывать континентальные районы региона, а в конце недели достигнут и Приморского края — временами будет идти небольшой снег. Северо-восточные потоки будут выносить тёплый морской воздух на континент, температурный фон в крае повысится на 3–7 градусов.

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