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Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто

На популярном сайте появилась петиция
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

На популярном ресурсе change.org появилась петиция, в которой говорится об отмене пошлины на ввоз автомобилей для личного пользования, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Житель Уссурийска обратился к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и к председателю Правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой разрешить жителям Дальнего Востока России один раз в пять лет привозить автомобиль для собственных нужд без пошлин. Как объясняет приморец, более чем 6000000 жителей Дальнего Востока не в состоянии позволить приобрести себе новый автомобиль. После повышения пошлин начали появляться такие опасные схемы ввоза подержанных автомобилей, как "конструкторы" и "распилы", которые унесли не мало жизней небогатых граждан России. 

Евгений Приходько, автор петиции, предлагает разрешить жителям дальнего востока России один раз в пять лет привозить автомобиль для собственных нужд без пошлин. Именно для собственных нужд, а не для получения прибыли. 

На данный момент петицию подписали уже 23 405 человек. Еще необходимо 1 595 подписей. 

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