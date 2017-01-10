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В пищеварительной системе человека появился новый орган, - ученые

Ранее брыжейка считалась только дупликатурой брюшины
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Ирландские ученые показали, что брыжейка является самостоятельным внутренним органом. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Брыжейка представляет собой часть брюшины, с помощью которой полые органы брюшной полости прикрепляются к задней стенке живота. Согласно традиционному описанию (было дано в 1885 году), брыжейка имеет фрагментарную структуру. Так, она делится на мезоколон (прикрепляет к задней стенке ободочную кишку), мезоаппендикс (прикрепляет червеобразный отросток), мезосигмоид (прикрепляет сигмовидную кишку) и мезоректум (прикрепляет прямую кишку).

В 2012 году ученые из Лимерикского университета показали, что отдельные сегменты брыжейки могут объединяться в целостную структуру. С помощью микроскопии и гистологического анализа они обнаружили, что, в частности, мезоколон начинается в двенадцатиперстно-тощекишечном изгибе и продолжается до мезоректума. Пересмотр строения брюшной полости позволил исследователям повысить эффективность операций на толстой и прямой кишке.

В новой работе ирландские ученые провели обзор публикаций, связанных с пересмотром структуры брыжейки. По мнению авторов, имеющиеся данные указывают на единую структуру брыжейки: так, слияние ее «сегментов» происходит в илеоцекальной области и ректосигмовидном отделе. Исследователи считают, что, как и другие внутренние органы, брыжейка обладает определенной функцией. Ее назначение планируется прояснить в следующих работах.

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