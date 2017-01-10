ДТП с двумя Тойотами произошло во Владивостоке

Пострадал тот, кто был не виноват

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

ДТП с двумя автомобилями марки Тойота произошло во Владивостоке в районе дома по Днепровской, 98"б", сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В аварии пострадал один из водителей.

Установлено, что автомобиль Тойота Королла Аксио под управлением 41-летнего жителя Владивостока двигался с Днепровской в сторону Бородинской. На перекрестке с улицей Тухачевского при повороте направо автомобиль столкнулся с Тойотой Королла, которая ехала с Бородинской навстречу Аксио.

Пострадал водитель той Короллы, который не виноват в ДТП: 55-летний мужчина получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.