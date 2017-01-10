Врачи объявили ватные палочки вредными для здоровья

Ушная сера представляет собой секрет организма, предназначенный для защиты, смазки и очистки слухового прохода. Обновление рогового слоя кожи последнего в сочетании с движениями нижней челюсти обеспечивают постепенное выведение серы наружу. Из-за анатомических и физиологических особенностей слухового прохода у ряда людей (чаще детей) случается чрезмерное накопление ушной серы.

Для очистки наружного слухового прохода некоторые люди пользуются вспомогательными средствами, например ватными палочками (тупферами). Однако, по мнению авторов обновленного руководства, основанного на шести рандомизированных контролируемых исследованиях, пяти систематических обзорах и трех клинических директивах, такая практика является недопустимой.

В частности, ученые рекомендуют отказаться от чрезмерного мытья ушей и их очистки путем введения посторонних предметов, поскольку это может вызвать раздражение слухового прохода, инфекцию и смещение слуховых костей. При ухудшении слуха и ощущении заложенности уха авторы документа призывают обратиться за медицинской помощью и получить консультацию специалиста.

Тупфер - стерильный зонд-тампон, состоящий из пористого материала на пластиковой основе. Несмотря на то, что тупферы из ваты могут позиционироваться как средство для очистки слухового прохода, они для этого не предназначены. Широко такие палочки применяются в хирургии - для осушения операционной раны, полости, взятия проб биологических материалов и их последующей транспортировки.