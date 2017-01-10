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Общество

2016 год стал самым жарким за всю историю

Средняя глобальная температура поверхности достигла 14,8 градуса
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе исследования выяснили, что 2016 год стал самым жарким за всю историю, обогнав 2015 год на 0.2 градуса Цельсии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В 2016 году средняя глобальная температура поверхности достигла 14,8 градуса Цельсия, что примерно на 1,3 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Служба имени Коперника обнаружила, что под влиянием изменения климата и сильного Эль-Ниньо температура почти достигла в феврале отметки на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных показателей. А это условный порог, оставаться в пределах которого решили почти 200 стран в рамках исторического Парижского климатического соглашения.

Директор Службы имени Коперника Хуан Гарсес-де-Марсийя сказал, что влияние изменения климата ощущается по всему миру. «Температура суши и воды поднимается вместе с уровнем моря, а площадь морского льда, объём ледников и снежного покрова уменьшается; модели осадков меняются, а связанные с климатом экстремальные погодные события, такие как волны тепла, наводнения и засухи становятся более частыми и интенсивными во многих регионах, — говорит Марсийя. — Будущее влияние изменение климата будет зависеть от усилий, которые мы прилагаем сейчас, успех уже есть за счёт информирования о климате и его изменении».

В октябре Гэвин Шмидт, глава Института космических исследований Годдарда НАСА, предсказал, что 2016 год будет самым жарким за всю историю. Месяц спустя Всемирная метеорологическая организация ООН озвучила такой же грустный прогноз.

НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований запланировали публикацию собственных ежегодных отчетов о глобальной температуре на январь. Если предсказания окажутся верны, оба агентства подтвердят, что 2016 год был третьим подряд рекордным жарким годом.

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