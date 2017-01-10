Европейскую часть России накрыло волной птичьего гриппа

Стремительное распространение опасной болезни регистрируется во всем мире

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В 2016 году в связи с серьезным общемировым осложнением обстановки по гриппу птиц началось широкое по сравнению с предыдущими годами распространение гриппа птиц на территории России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

В результате мониторинга был выделен вирус гриппа от диких птиц на озере Убсу-Нур в Тыве на границе с Монголией. Среди домашней птицы в 2016 году вспышки гриппа зарегистрированы в Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях. Кроме того, в Астраханской и Ростовской областях зарегистрировано заболевание птицы, содержавшейся на крупных птицеводческих комплексах — птицефабрике «Харабалинская» в городе Харабали Астраханской области и на двух участках выращивания компании «Евродон» в Октябрьском районе Ростовской области.

В 2017 году высокопатогенный грипп птиц зарегистрирован уже среди дикой птицы в Воронежской области, в Воронежском зоопарке имени А.С. Попова в самом Воронеже, а также в Краснодарском крае - на Биологическом пруду № 1 ОАО «Водоканал Апшеронского района», в прибрежной зоне поселка Ильич Темрюкского района.