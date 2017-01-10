Мужчину эвакуировали санитарно-эвакуационным рейсом

Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В оперативно дежурную смену Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила заявка на выполнение санитарно-эвакуационного рейса по жизненным показателям мужчины из населенного пункта Малокурильское, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

9 января в 12 часов дня вертолет Ми-8 Сахалинского филиала Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в пункт назначения. Примерно к восьми часам вечера этого же дня воздушным судном пациент был доставлен в город Южно-Сахалинск. За время перелета состояние пациента не ухудшалось.

Бригадой скорой помощи он были госпитализированы в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания ему необходимой квалифицированной помощи.

Всего к проведению санитарной эвакуации привлекалось 6 человек и 1 единица техники, в том числе от МЧС России - 3 человека и 1 единица техники.