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Мужчину эвакуировали санитарно-эвакуационным рейсом

Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В оперативно дежурную смену Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила заявка на выполнение санитарно-эвакуационного рейса по жизненным показателям мужчины из населенного пункта Малокурильское, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

9 января в 12 часов дня вертолет Ми-8 Сахалинского филиала Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в пункт назначения. Примерно к восьми часам вечера этого же дня воздушным судном пациент был доставлен в город Южно-Сахалинск. За время перелета состояние пациента не ухудшалось.

Бригадой скорой помощи он были госпитализированы в Сахалинскую областную клиническую больницу для оказания ему необходимой квалифицированной помощи.

Всего к проведению санитарной эвакуации привлекалось 6 человек и 1 единица техники, в том числе от МЧС России - 3 человека и 1 единица техники.

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