Огнеборцы потушили двухквартирный жилой дом в Приморье

Общая площадь возгорания составила 120 кв. м

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спасательной службы Лесозаводского городского округа поступила информация о возгорании в двухквартирном жилом доме, расположенном в селе Тихменёво, Лесозаводский городской округ.

Незамедлительно прибыв к месту происшествия, брандмейстеры приступили к тушению.

Через час пожар был локализован, а спустя еще три часа – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. По сообщению на место происшествия прибыли 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас причины пожара устанавливаются.