Наземное лазерное сканирование во Владивостоке: в ногу со временем 13:32, 10 января Наземное лазерное сканирование во Владивостоке: в ногу со временем (Фото)
ДТП с двумя Тойотами произошло во Владивостоке 13:31, 10 января ДТП с двумя Тойотами произошло во Владивостоке (Эксклюзив)
Европейскую часть России накрыло волной птичьего гриппа 13:09, 10 января Европейскую часть России накрыло волной птичьего гриппа
Новостная лента
Январь, 10 вторник
13:32
Наземное лазерное сканирование во Владивостоке: в ногу со временем Фото
13:31
ДТП с двумя Тойотами произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:24
Врачи объявили ватные палочки вредными для здоровья
13:17
2016 год стал самым жарким за всю историю
13:09
Европейскую часть России накрыло волной птичьего гриппа
13:08
Мужчину эвакуировали санитарно-эвакуационным рейсом
12:57
Огнеборцы потушили двухквартирный жилой дом в Приморье
12:46
СКР: В деле о забитой насмерть в Приморье женщине все по-прежнему Эксклюзив
12:43
Во Владивостоке состоялся первый день турнира по дворовому хоккею Видео
12:28
Рождение ребенка сводит женщину с ума, - ученые
12:27
В бухту Золотой Рог попал мазут
12:11
Более 600 квадратных метров жилья отремонтировано в Приморье после тайфуна «Лайонрок»
11:50
Администрацией Владивостока проведено порядка 170 спортивных мероприятий, в которых приняло участие свыше 40 тысяч человек Фото
11:43
Владивосток лидирует в голосовании за звание лучшего города России – 2017
11:39
Более тысячи водителей нарушили скоростной режим во время новогодних праздников
11:30
Прощание с Гали Островской состоится сегодня во Владивостоке
11:28
Минприроды намеревается привлечь Лагутенко к участию в субботниках
11:24
Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
11:17
​Приморцы задыхаются от бытовых отходов Фото
11:06
Детёныша нерпы спасли от страшной смерти Фото
11:03
Учеба в вузах не мешает женщинам рожать, - ученые
11:00
Пожарные спасли двоих человек в Приморье
10:55
Рубль переживает не лучшие времена
10:46
Автомобиль сбил пенсионерку во Владивостоке
10:44
Владивостокцы отлично отметили новогодние праздники Видео
10:37
СКР: Мужчина в пригороде Владивостока повесился после семейной ссоры Эксклюзив
10:36
За сутки в Приморье произошло 14 пожаров
10:31
Очередная баня полыхала в Приморье
10:30
СКР возбудил дело о доведении до самоубийства девочки из Владивостока
10:25
Около 700 тонн приморского мороженого поставлено в Китай
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Огнеборцы потушили двухквартирный жилой дом в Приморье

Общая площадь возгорания составила 120 кв. м
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спасательной службы Лесозаводского городского округа поступила информация о возгорании в двухквартирном жилом доме, расположенном в селе Тихменёво, Лесозаводский городской округ.

Незамедлительно прибыв к месту происшествия, брандмейстеры приступили к тушению.

Через час пожар был локализован, а спустя еще три часа – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. По сообщению на место происшествия прибыли 17 человек личного состава и 5 единиц техники. 

Погибших и пострадавших нет. Сейчас причины пожара устанавливаются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке
11:24, 10 января 2017 Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке

Водитель не выдержал безопасную дистанцию

Пожарные спасли двоих человек в Приморье
11:00, 10 января 2017 Пожарные спасли двоих человек в Приморье

Обстоятельства возгорания устанавливаются

Автомобиль сбил пенсионерку во Владивостоке
10:46, 10 января 2017 Автомобиль сбил пенсионерку во Владивостоке

Пострадавшая госпитализирована

За сутки в Приморье произошло 14 пожаров
10:36, 10 января 2017 За сутки в Приморье произошло 14 пожаров

Оперативная информация на 10 января

Очередная баня полыхала в Приморье
10:31, 10 января 2017 Очередная баня полыхала в Приморье

Никто не пострадал

Водитель седана устроил головную боль хозяину джипа во Владивостоке
10:21, 10 января 2017 Водитель седана устроил головную боль хозяину джипа во Владивостоке

Лобовое столкновение произошло на Руднева

Экс-директор «Радиоприбора» пойдет под суд за невыплату зарплаты
10:17, 10 января 2017 Экс-директор «Радиоприбора» пойдет под суд за невыплату зарплаты

Возбуждены 22 дела об административных правонарушениях