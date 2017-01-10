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СКР: В деле о забитой насмерть в Приморье женщине все по-прежнему

Две девушки остаются свидетелями
Фото: voindao.ru Фото: voindao.ru
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Следствие по делу о преступлении против здоровья и жизни жительницы города Арсеньев Приморского края, погибшей от открытой черепно-мозговой травмы, полученной в парке 12 декабря, продолжается в прежнем русле: как подозреваемый по делу по статье 162 УК РФ проходит 15-летний парень, а две 15-летние девушки проходят как свидетели по делу. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

Напомним, трое 15-летних подростков – парень и две девушки – избили в парке "Восток" города Арсеньев женщину-повара, возвращавшуюся с работы. Преступление было совершено вечером 12 декабря, в День Конституции. Орудие преступления – бита. Врачи неделю боролись за жизнь потерпевшей, но она умерла от травм головы.

26 декабря жители города написали претензии в полиции города по тому факту, что школьницы проходят свидетелями по данному делу, а также с требованием переквалифицировать свидетельниц в соучастниц. Но подписей не хватило, и влияния на дело это не оказало. Кроме того, в городе прошел митинг, а в интернете создана петиция.

Особое возмущение горожан вызывает то, что девушки, стоявшие рядом с парнем, когда тот избивал потерпевшую, сейчас стараются стать «героинями» для арсеньевских подростков. Так, родители рассказывают о шокирующих подробностях поведения "свидетельниц" в школе: девочки рассказывают сверстникам о том, что они участвовали в этом преступлении - и хвастаются этим, называя себя "убийцами". Об этом взрослым дома рассказывают их дети. Почему все это не видит следствие – неизвестно, недоумевают местные жители.

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