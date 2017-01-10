Наземное лазерное сканирование во Владивостоке: в ногу со временем 13:32, 10 января Наземное лазерное сканирование во Владивостоке: в ногу со временем (Фото)
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Во Владивостоке состоялся первый день турнира по дворовому хоккею

Новости спорта
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В субботу, 7 января, во Владивостоке состоялся первый день турнира по дворовому хоккею, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«Адмирал» потерпел поражение в матче против «Слована».

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