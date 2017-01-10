В субботу, 7 января, во Владивостоке состоялся первый день турнира по дворовому хоккею, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Адмирал» потерпел поражение в матче против «Слована».
В субботу, 7 января, во Владивостоке состоялся первый день турнира по дворовому хоккею, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Адмирал» потерпел поражение в матче против «Слована».
Администрация города подготовила интересную программу для жителей и гостей столицы
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VIII канал подвел итоги
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