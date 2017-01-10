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Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В субботу, 7 января, во Владивостоке состоялся первый день турнира по дворовому хоккею, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«Адмирал» потерпел поражение в матче против «Слована».