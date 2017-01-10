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Рождение ребенка сводит женщину с ума, - ученые

У молодых мам происходит перезагрузка
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что появление на свет ребенка меняет функционирование мозга у матери, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime. Именно поэтому некоторые молодые мамы не могут оторваться от своего чада и буквально «сходят с ума».

По словам специалистов, данные чувства женщина может испытывать два года, так как в это время у нее происходит «перезагрузка». Как оказалось, серое вещество в мозге во время беременности сжимается. Нейронные сети в этот момент становятся более специализированными на тех областях, которые участвуют в обработке и должны реагировать на сигналы социального предназначения.

Как рассказали ученые, молодым матерям лучше выявлять и реагировать на потребности своего малыша, в том числе на внешние угрозы. Гиппокамп при этом теряет в объеме, в угоду прочим областям, которые отвечают за параметры, указанные ранее. Исследование также показывает, что самой сильной связью с ребенком обладают те матери, у которых объем серого вещества во время беременности снижается до максимального уровня.

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