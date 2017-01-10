В бухту Золотой Рог попал мазут

Во время бункеровки теплохода «Rich Mighty»

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

У одного из причалов Владивостокского морского рыбного порта во время бункеровки теплохода «Rich Mighty» (флаг Республика Кирибати, порт регистрации Тарава, судовладелец General Cargo Ship), из топливных танков на палубу вылился мазут в количестве 50-60 литров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ПортНьюс.

По данным Спасательно-координационного центра Росморречфлота, часть мазута вылилась на лед между бортом судна и причалом. Специальными службам были проведены работы по очистке акватории площадью 1200 кв. метров. Собрано 600 кг замазученной ледяной крошки. Работа завершена полностью.