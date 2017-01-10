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Общество

Более 600 квадратных метров жилья отремонтировано в Приморье после тайфуна «Лайонрок»

Еще 26 домов приведут в порядок в этом году
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В Приморье за счет средств краевого бюджета капитально отремонтированы 15 домовладений в шести районах края, это более 600 квадратных метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Еще 26 домов приведут в порядок в этом году, сообщили в департаменте градостроительства.

В шести районах края завершен ремонт домов, наиболее пострадавших в ходе прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце августа-начале сентября по краю. По словам заместителя директора департамента градостроительства Романа Ахиярова, рембригады привели в порядок три домовладения в селе Кокшаровка, один в Чугуевке, три в Вострецово, один в Лесозаводске, два в поселке Горнореченский, один в Кавалерово, три в поселке Горные ключи и один в Дальнереченске.

«Еще 26 пострадавших изъявили желание делать ремонт после зимнего периода. Это жители сел Вострецово, Мельничное Красноармейского района и поселка Кавалерово», – отметил Роман Ахияров.

В основном в домах требовалась замена бруса, полов, окон, дверей, ремонт печей и крыльца, работу ремонтных бригад оплатили за счет краевого бюджета, подчеркнул замглавы ведомства.

«Такое решение принято Губернатором края Владимиром Миклушевским для социально незащищенных категорий граждан – одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, матерей-одиночек. Мы обошли каждый дом и собрали заявки, большинство людей приняли решение проводить ремонтные работы самостоятельно, за счет компенсаций, выплаченных им за счет средств краевого и федерального бюджетов», – добавил замглавы департамента.

Напомним, тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в конце августа-начале сентября 2016 года, стал самым мощным стихийным бедствием за всю историю метеонаблюдений в крае. Режим ЧС федерального уровня был объявлен в 27 из 34 муниципалитетов и держался месяц, регионального – почти четыре месяца. В Приморье было подтоплено 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В результате тайфуна в крае разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 52 тысячи человек.

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