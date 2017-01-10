Владивосток лидирует в голосовании за звание лучшего города России – 2017

В прошлом году приморская столица не вошла в тройку лидеров

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Ежегодно 1 января на сайте город-россии.рф стартует голосование за звание лучшего города России-2017, сообщает РИА VladNews.

Отметим, что интернет-проект «Город Росси» - это проект всероссийского масштаба, организованный в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия государства.

За 10 дней за приморскую столицу было отдано 5184 голосов, благодаря чему Владивосток занял лидирующую строчку.

Отметим, что по итогам голосования, в 2016 году Владивосток не вошел в тройку лучших, а занял лишь четвертую строчку, набрав 171169 голосов.