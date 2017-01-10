Более тысячи водителей нарушили скоростной режим во время новогодних праздников

ГИБДД призывает автомобилистов пересмотреть свою манеру вождения

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В прошедшие праздники сотрудники Госавтоинспекции работали в усиленном режиме, плотность нарядов ДПС была увеличена, однако, несмотря на многочисленные предупреждения ГИБДД о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, некоторые автомобилисты забыли об ответственности перед другими участниками дорожного движения, сообщает РИА VladNews сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

1292 автомобилиста подвергнуты штрафным санкциям за превышение допустимой скорости движения, 482 водителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних.

Как отметили в Госавтоинспекции, причиной большинства ДТП с тяжкими последствиями стало грубое нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств. В этой связи Госавтоинспекция призывает автомобилистов пересмотреть свою манеру вождения, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, особенно если в салоне находится ребенок-пассажир, и напоминает об обязательном использовании детского удерживающего устройства.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что с начала 2017 года в Приморье задержан 341 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Среди них оказались два водителя, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что предусматривает административную ответственность по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.