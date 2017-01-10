31-летняя женщина пострадала в ДТП во Владивостоке: она получила травму ноги и направлена на амбулаторное лечение после аварии на Чуркине во Владивостоке. Авария произошла вечером, в 19:15 в районе дома по Сахалинской, 34. Установлено, что автомобиль Toyota Vitz двигался с улицы Фадеева на улицу Космонавтов. Водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию с впереди едущим Toyota Corona Premio. Пострадала пассажирка автомобиля Vitz, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.
Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке
Водитель не выдержал безопасную дистанциюВладивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.
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