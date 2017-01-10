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Минприроды намеревается привлечь Лагутенко к участию в субботниках

Министр природных ресурсов заявил о намерении задействовать и других российских артистов
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Министерство природных ресурсов и экологии России намерено привлечь знаменитого певца из Владивостока Илью Лагутенко к посадке деревьев и субботникам в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года экологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Газета.Ru.

«В связи с тем, что Год экологии — это все-таки проект российского масштаба, мы хотим сделать акцент на сотрудничестве именно со знаменитостями нашей страны», — заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

По словам министра, российские звезды пока еще недостаточно заинтересованы вопросами популяризации сохранения окружающей среды. Это нужно исправлять, ведь их деятельность влияет на обычных людей. Поэтому в 2017 году состоится немало мероприятий, в которых будут задействованы российские артисты. Это, например, посадка леса, проведение субботников.

Привлечь к посадке деревьев также планируют и таких известных телеведущих, как Николай Дроздов и Владимир Познер, а также знаменитого певца Олега Газманова.

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