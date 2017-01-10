Пожарные спасли двоих человек в Приморье

Обстоятельства возгорания устанавливаются

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В понедельник, 9 января, в 21.13 на пульт пожарной службы города Дальнереченска поступило сообщение о пожаре. Очевидец сообщил диспетчеру, о том, что в одном из домов замечен дым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Горело потолочное перекрытие внутри помещения.

В 21.23 пожар был локализован, а в 21.29 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1 кв. м.

Из горящего здания огнеборцы вывели на улицу двоих человек. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.