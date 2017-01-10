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Учеба в вузах не мешает женщинам рожать, - ученые

Оказалось, что намного важнее в кризисе рождаемости роль других факторов
Фото: isigood.com Фото: isigood.com
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Международная группа ученых пришла к выводу, что кризис традиционного материнства связан с эмансипацией в образовании в меньшей степени, чем предполагалось. Результаты работы опубликованы в журнале Demography, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

По статистике, после Второй мировой войны возраст первых родов в США и Европе увеличился на четыре-пять лет к концу XX века. Прошлые работы показали, что явление может быть связано с получением женщинами права на образование и их стремлением получить квалификацию до рождения ребенка. Гипотезу подтверждает рост образованности женщин, который наблюдался в указанный период.

В новой работе ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и Оксфордского университета провели метаанализ данных о 2 606 парах женщин-близнецов, родившихся в Великобритании в 1944–1967 годах. Авторы построили модель, целью которой было сопоставить разные критерии (возраст первых родов, уровень образования, личность) и оценить связь между ними.

Анализ показал, что позднее материнство коррелирует с образованием незначительно. Согласно модели, каждый год, проведенный за учебой, откладывал роды на шесть месяцев. Однако основной вклад в задержку вносила семейная ситуация - сочетание экономических, социальных и генетических факторов. На этом фоне образование откладывало роды только на 1,5 месяца из шести.

По мнению исследователей, образование связано с кризисом материнства косвенно. Так, выраженным кризис стал в 1960-е годы, что соответствует времени распространения противозачаточных таблеток. Женщины, рожденные после этого, рожали на 2,7 года позднее тех, кто родился после Второй мировой войны, и образование объясняет только 6% такой задержки.

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