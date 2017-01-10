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Александр Латкин: 2017 год будет политически знаковым для Владивостока

Впереди выборы в городскую думу и застой в экономике
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Эксклюзивное мнение о предстоящей жизни в 2017 году РИА VladNews высказал директор института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Александр Латкин:

- В политическом плане для Владивостока наступивший год будет знаковым. Осенью состоятся выборы в городскую думу. Полагаю, что уже весной начнется предвыборная кампания, противоборствующие стороны займутся расстановкой сил, подготовкой идеологических платформ и написанием социально-экономических программ. Именно депутатам предстоит выбирать главу города и команду управленцев во главе с сити-менеджером. В силу известных причин законно избранный глава Игорь Пушкарев не сможет принять участия во всех предстоящих выборах, а без лидера и команда ослаблена. Среди других групп влияния пока нет харизматичной личности, которой можно заранее отдать пальму первенства, как это было бы с нынешним мэром. Поэтому предстоит борьба только на уровне партий. Здесь наибольшие шансы на победу у «Единой России», хотя и другие партии постараются заявить о себе. Ведь победителям достанутся «призы» в виде знаковых постов в столь важном для России городе.

В городской экономике оптимизма нет вовсе. Это потому что в подвешенном состоянии находится все народное хозяйство страны. Новый министр экономического развития РФ Максим Орешкин с осторожным оптимизмом прогнозирует рост промышленности и ВВП (внутреннего валового продукта) в 2017 году на один процент. Но ведь это уровень допустимой погрешности, а потому роста может и не быть вовсе. Стало быть, у государства не будет денег на инфраструктурные проекты. Уже сейчас известно, что финансирование программы по развитию Дальнего Востока урезали на 40 процентов, на самом деле ее сократят минимум в два раза. А ведь Приморье привыкло выживать за счет помощи из федерального бюджета. Да и помощь Владивостоку к саммиту АТЭС-2012 была столь значимой, что только в ушедшем году закончились ее преференции. Теперь такого не будет, регионам предстоит выживать самостоятельно. И это будет тяжело. Ведь у нас нет прорывных проектов в промышленном производстве и импортозамещении, зато есть пассивность рынка и сокращение предпринимательской деятельности (только в Приморье 30 процентов предприятий убыточны или еле сводят концы с концами). Нет реальных привлекательных инвестиций. Не радует даже нефтегазовый сектор. Исключение составляют только сельское хозяйство и оборонный комплекс, но лишь благодаря текущей помощи государства, которая скоро закончится. Поэтому сохранится тенденция на выживание малого и среднего бизнеса. К позитиву могу отнести только ожидания предстоящего прорыва по проектам Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Но и это произойдет не раньше следующей осени.

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