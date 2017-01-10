​Приморцы задыхаются от бытовых отходов

Мешки с мусором скоро перекроют выход из подъезда

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Жители Приморья вынуждены вдыхать зловонный запах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Скопление мусорных пакетов заметили жители Уссурийска по адресу улица Полушкина 134. По информации источника, там расположилось общежитие уссурийского техникума ЖД транспорта. По словам очевидцев, для данного здания подобная картина - не редкость. Комментаторы также рассказали, что иногда мусор выбрасывается прям из окон. Гора отходов, которая скопилась возле входа в общежитие, уже частично заняла проход к подъезду. Также очевидцы рассказали, что запах там стоит зловонный.

Стоит отметить, что пакеты с бытовыми отходами расположились под жилыми комнатами на первом этаже. О том, что чувствуют жители общежития каждый день и какой вдыхают запах, остается только с сочувствием догадываться.