Очередная баня полыхала в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В воскресенье, 8 января, в 14.03 на пульт пожарной службы поступило сообщение о том, что в Уссурийске горит баня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные. Деревянное строение было полностью охвачено огнем.

В 14.14 пожар был локализован, в 15.00 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 15 кв.м. В тушении было задействовано 7 человек личного состава и 1 единица техники.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.