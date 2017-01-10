Детёныша нерпы спасли от страшной смерти

На малыша напали бродячие собаки

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В МЧС России по Камчатскому краю поступила необычная заявка с просьбой оказать помощь детенышу нерпы, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как сообщили очевидцы, в бухте Раковая, поселок Завойко, бродячие собаки напали на беззащитного ластоногого малыша, отдыхающего на льду вдалеке от воды. Местным жителям чудом удалось отбить морское животное от голодной стаи. Но так как оставлять нерпенка одного было опасно, горожане приняли решение обратиться за помощью к спасателям.

На просьбу откликнулись сотрудники камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Прибыв на место происшествия, спасатели поймали испуганного детеныша и с помощью аварийно-спасательной машины «Верпь» транспортировали его в безопасное место. Там они выпустили нерпенка в привычную ему среду обитания - чистую морскую воду.