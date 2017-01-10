Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата

Народный избранник продолжает уничтожать сквер

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Митинг против уничтожения скверов и детских площадок пройдет 14 января во Владивостоке. Как сообщили РИА VladNews организаторы, митинг согласован с властями.

"Наплевав на протесты общественности, депутат городской Думы Дмитрий Сулеев продолжает уничтожать сквер и детскую площадку рядом с ним на Бестужева, 40 под свой магазин. Также в планы Сулеева входит уничтожение сквера им. Игнатьева и других зеленых зон в городе, которых у нас не так уж и много. - заявляют организаторы митинга. - Подобными делишками грешат и некоторые другие бизнесмены во власти. Своим митингом мы скажем решительное "НЕТ" варварскому уничтожению скверов, детских и спортивных площадок под объекты коммерсантов, которые ради наживы готовы уничтожить всё живое в городе. Никто не застрахован от захвата придомовой территории, сквера, стадиона, где очередной барыга пожелает построить очередной ТЦ, БЦ, стоянку или уютный коттеджик для себя любимого. Надо ставить вопрос в принципе, чтобы исключить подобные случаи путем введения законодательного запрета на подобную деятельность. Этого мы и будем добиваться".

Митинг состоится на Привокзальной площади Владивостока 14 января в 14 часов.

Напомним, 13 декабря жители дома по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке уже выходили на митинг против строительства супермаркета.