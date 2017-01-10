Водитель седана устроил головную боль хозяину джипа во Владивостоке

Лобовое столкновение произошло на Руднева

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Водитель автомобиля Toyota Crown в буквальном смысле слова устроил головную боль хозяину внедорожника Toyota Hilux Surf во Владивостоке: в районе дома по Руднева,7 седан "вылетел" на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим по своей полосе джипом. В результате аварии 51-летний водитель джипа получил сотрясение и черепно-мозговую травму - он направлен на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.