Водитель автомобиля Toyota Crown в буквальном смысле слова устроил головную боль хозяину внедорожника Toyota Hilux Surf во Владивостоке: в районе дома по Руднева,7 седан "вылетел" на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим по своей полосе джипом. В результате аварии 51-летний водитель джипа получил сотрясение и черепно-мозговую травму - он направлен на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.
Водитель седана устроил головную боль хозяину джипа во Владивостоке
Лобовое столкновение произошло на РудневаВладивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.
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