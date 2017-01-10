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Рубль переживает не лучшие времена

Курс валют на 10 января
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.89 рубля, а евро- 63.11 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

Сегодня стоимость американской валюты снизилась на 76 копеек, а стоимость евро - на 70 копеек.Стоимость бивалютной корзины составила 61,34 рубля.

Цена нефти падает на фоне роста буровой активности в США и увеличения экспорта нефти из Ирана (в рамках соглашения ОПЕК по ограничению добычи стране разрешили нарастить производство на 90 тысяч баррелей в сутки). Кроме нефти, на рубль оказывает давление низкая активность продавцов экспортной выручки после уплаты налогов.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести доллар в Роял редит Банке за 60.26 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 59.60 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 63.95 рубля, а продать евро выгодно в Примтеркомбанке за 63.00 рубля.

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