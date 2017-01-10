За сутки в Приморье произошло 14 пожаров

Оперативная информация на 10 января

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В период с 9 по 10 января в Приморье ликвидировано 14 возгораний, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

На тушение было задействовано 132 человека личного состава и 35 единиц техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 7 часов утра на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено.

Чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий не произошло.

На водных объектах за минувшие сутки в Приморье происшествий не зафиксировано.