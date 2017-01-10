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Общество

Япония собирается отправить зонд на Марс в 2020 году

Мини-аппарат планируют отправить прицепом с чужими тяжелыми исследовательскими аппаратами
Фото: svopi.ru Фото: svopi.ru
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Через три года Страна восходящего Солнца планирует отправить на Красную планету миниатюрный спускаемый аппарат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Об этих планах пишет японская газета Yomiuri. По данным издания, специалисты уже приступили к разработке миниатюрного и относительно недорогого аппарата для исследования Марса. Известно, что его вес составит всего 140 килограммов – примерно в десять раз меньше ранее использовавшихся устройств такого типа. Создание же аппарата обойдется Японии в 1–2 миллиарда иен (примерно 8,5-17 миллионов долларов), что также в десятки раз меньше обычных расходов.

Над спускаемым аппаратом трудятся специалисты Национального института коммуникационных технологий, Токийского университета и Университета Осака. В его задачи будет входить исследование состава атмосферы и характера поверхности Марса путем анализа терагерцевого излучения, исходящего от различных материальных объектов.

Сейчас США, Евросоюз, Россия и Объединенные Арабские Эмираты намереваются в 2020-х годах отправить к Марсу тяжелые исследовательские аппараты. К одному из этих зондов намереваются подсадить японский миниатюрный аппарат. Предполагается, что после выхода на орбиту Красной планеты он отделится и уже самостоятельно опустится на марсианскую поверхность.

Это не первый японский аппарат, предназначенный для изучения Марса. В 1998 году Япония уже отправляла к Марсу зонд «Нодзоми», однако эта миссия потерпела неудачу из-за поломки двигательной системы аппарата.

Напомним, что не так давно о своих намерениях попасть на Марс заявили также китайцы. К 2020 году они планируют отправить на «рандеву» с Красной планетой свой первый зонд.

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