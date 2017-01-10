Студенты из Владивостока выиграли в международном конкурсе снежных скульптур

Мероприятие проходило в Китае

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Молодые дизайнеры-архитекторы Дальневосточного федерального университета победили в IX международном ежегодном конкурсе скульптур из снега в г. Харбин. Созданная студентами ДВФУ трехметровая «Жар-птица» признана лучшей среди фигур 55 команд со всего мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

На конкурс съехались участники из России, США, Канады, Китая, Сингапура, Японии, Таиланда и стран Европы. Студенты из Владивостока готовились к фестивалю несколько месяцев, разрабатывая дизайн и макеты своего будущего творения. Саму фигуру «Жар-птицы» российские участники создали в течение нескольких дней.

Как отметили ребята из Приморья, в этом году конкурс был особенно сложным, так как на фестиваль приехало большое количество команд, также из-за сильных морозов не все участники смогли дойти до финала.

Стоит отметить, что студенты ДВФУ ежегодно принимают участие в фестивале с 2012 года, и неоднократно становились призерами. В создании снежных фигур они традиционно придерживаются тематики русского фольклора — в разное время изображали Лукоморье, Змея Горыныча, русских медведей. По признанию авторов, «Жар-птица» стала самой сложной скульптурой в их практике, поскольку потребовала особенно скрупулезной обработки мелких деталей.