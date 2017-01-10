СКР возбудил дело о доведении до самоубийства девочки из Владивостока 10:30, 10 января СКР возбудил дело о доведении до самоубийства девочки из Владивостока
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата 10:22, 10 января Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата (Фото)
Экс-директор «Радиоприбора» пойдет под суд за невыплату зарплаты 10:17, 10 января Экс-директор «Радиоприбора» пойдет под суд за невыплату зарплаты
Новостная лента
Январь, 10 вторник
10:32
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
10:30
СКР возбудил дело о доведении до самоубийства девочки из Владивостока
10:25
Около 700 тонн приморского мороженого поставлено в Китай
10:22
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
10:21
Водитель седана устроил головную боль хозяину джипа во Владивостоке Эксклюзив
10:17
Экс-директор «Радиоприбора» пойдет под суд за невыплату зарплаты
10:14
Мошенницы из Приморья обманным путем завладели более 6 миллионами рублей
10:12
Япония собирается отправить зонд на Марс в 2020 году
10:03
В Приморье произошло ДТП
10:01
Студенты из Владивостока выиграли в международном конкурсе снежных скульптур Фото
09:57
В ДТП под Владивостоком пострадала 7-летняя девочка Эксклюзив
09:52
Автоледи протаранила столб во Владивостоке
09:41
Более 300 нетрезвых водителей поймано за первую неделю 2017 года в Приморье
09:37
Во Владивостоке автоледи въехала в колонну здания Эксклюзив
09:36
В Приморье осуждены чиновники за хищение 6 млн рублей
09:30
Приморец решил угнать чужой автомобиль, чтобы доехать до дома
09:25
Российский консул скончался в Афинах
09:19
Александр Галушка расскажет Госдуме о планах развития ДФО в 2017 году
09:15
Пожаром в «Детской академии» во Владивостоке займется прокуратура
09:05
Гороскоп на 10 января
08:50
Часть Владивостока останется без света во вторник, 10 января Адреса
08:22
Во вторник, 10 января, в Приморье похолодает
07:02
Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе
05:23
В Санкт-Петербурге Lamborghini столкнулся с грузовиком Фото
03:16
Под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома в Ижевске
01:18
В России запретят продажу сигарет родившимся после 2014 года
00:05
Несовершеннолетний мальчик сорвался с крыши дома и погиб в Москве
Январь, 09 понедельник
23:25
Проливные дожди топят Таиланд
22:19
Экономист: В 2017 году нужно вкладывать в золото и доллары
21:23
В России начали действовать новые штрафы за неуплату налогов
20:01
Названы лучшие мультики 2016 года
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Студенты из Владивостока выиграли в международном конкурсе снежных скульптур

Мероприятие проходило в Китае
Фото: пресс-служба ДВФУ Фото: пресс-служба ДВФУ
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Молодые дизайнеры-архитекторы Дальневосточного федерального университета победили в IX международном ежегодном конкурсе скульптур из снега в г. Харбин. Созданная студентами ДВФУ трехметровая «Жар-птица» признана лучшей среди фигур 55 команд со всего мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

На конкурс съехались участники из России, США, Канады, Китая, Сингапура, Японии, Таиланда и стран Европы. Студенты из Владивостока готовились к фестивалю несколько месяцев, разрабатывая дизайн и макеты своего будущего творения. Саму фигуру «Жар-птицы» российские участники создали в течение нескольких дней.

Как отметили ребята из Приморья, в этом году конкурс был особенно сложным, так как на фестиваль приехало большое количество команд, также из-за сильных морозов не все участники смогли дойти до финала.

Стоит отметить, что студенты ДВФУ ежегодно принимают участие в фестивале с 2012 года, и неоднократно становились призерами. В создании снежных фигур они традиционно придерживаются тематики русского фольклора — в разное время изображали Лукоморье, Змея Горыныча, русских медведей. По признанию авторов, «Жар-птица» стала самой сложной скульптурой в их практике, поскольку потребовала особенно скрупулезной обработки мелких деталей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 10 января
09:05, 10 января 2017 Гороскоп на 10 января

Сегодня есть возможность завести новое хобби

Часть Владивостока останется без света во вторник, 10 января
08:50, 10 января 2017 Часть Владивостока останется без света во вторник, 10 января

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во вторник, 10 января, в Приморье похолодает
08:22, 10 января 2017 Во вторник, 10 января, в Приморье похолодает

На дорогах местами гололедица

Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе
07:02, 10 января 2017 Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе

Первый выход Марии Гулегиной на сцену состоится 20 января

Названы лучшие мультики 2016 года
20:01, 09 января 2017 Названы лучшие мультики 2016 года

Кинокритики поделились своими эмоциями от просмотров

Самые актуальные события на VladNews за 9 января
18:09, 09 января 2017 Самые актуальные события на VladNews за 9 января

Ежедневный дайджест

Жители Земли увидят рождение новой звезды
17:59, 09 января 2017 Жители Земли увидят рождение новой звезды

Небесное шоу ожидается в 2022 году