Мошенницы из Приморья обманным путем завладели более 6 миллионами рублей

Женщины дали признательные показания

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В Артеме вынесен приговор в отношении двух жительниц Приморского края, признанных виновными в совершении серии мошенничеств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции Артема стали поступать заявления местных жителей о неизвестных женщинах, которые, представляясь сотрудниками городской администрации, входили в доверие к потерпевшим, обещая оказать содействие в приобретении квартир по заниженным ценам. Однако, получив денежные средства, злоумышленницы больше на связь не выходили. Таким образом, мошенницы, действуя в группе по предварительному сговору, обманным путем завладели деньгами на сумму свыше 6 миллионов рублей.

Следователем отдела МВД России по городу Артему было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По подозрению в совершении преступлений сотрудники полиции задержали двоих жительниц Приморского края. Женщины дали признательные показания. Задержанные заключены под стражу.

В рамках расследования уголовного дела по месту жительства фигуранток проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, парики, светокопии фальшивых документов, удостоверяющих личность.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемых к 8 эпизодам противоправной деятельности.

Артемовский городской суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил 71-летней женщине - 5 лет 3 месяца лишения свободы c отбыванием наказания в колонии общего режима, ее 65-летней подельнице – 4 года лишения свободы условно.