В ДТП под Владивостоком пострадала 7-летняя девочка

За рулем врезавшейся в грузовик легковушки была мама ребенка

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В ДТП под Владивостоком с участием грузовика пострадала 7-летняя девочка: ребенок получил закрытый перелом левой ключицы без смещения. Также в аварии пострадала и ее мама, которая получила перелом кости таза. В момент столкновения 32-летняя женщина была за рулем легковушки, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Установлено, что 2 января автомобиль Honda ARV двигалась по Маковского со стороны Артема во Владивосток. Около 15:00 в районе дома №55 водитель не выдержала безопасную дистанцию с едущим впереди грузовиком Nissan Diesel.