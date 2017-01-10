В Приморье произошло ДТП

Мужчина управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В Шкотовском районе на 44 км автодороги Артём-Находка-порт Восточный произошло столкновение транспортных средств, в результате которого пострадал пассажир, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Водитель, выехавший на полосу встречного движения и спровоцировавший ДТП, управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался, в соответствии с чем был привлечен к административной ответственности. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что с начала 2017 года в Приморье задержан 341 водитель в состоянии алкогольного опьянения.