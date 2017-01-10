Владивосток лидирует в голосовании за звание лучшего города России – 2017 11:43, 10 января Владивосток лидирует в голосовании за звание лучшего города России – 2017
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Владивостокцы отлично отметили новогодние праздники

Администрация города подготовила интересную программу для жителей и гостей столицы
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Владивосток встретил новый год и отметил Рождество. Любители бега вышли на забег 1 января, а любители подводных приключений водили новогодние хороводы на дне моря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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