Владивостокцы отлично отметили новогодние праздники

Администрация города подготовила интересную программу для жителей и гостей столицы

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Владивосток встретил новый год и отметил Рождество. Любители бега вышли на забег 1 января, а любители подводных приключений водили новогодние хороводы на дне моря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.