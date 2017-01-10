Стали известны подробности ДТП, которое произошло днем 1 января во Владивостоке около дома по Луговой,25. Так, в 15:20 женщина за рулем автомобиля Тойота Карина направлялась с Новоивановсой на Светланскую. Однако 55-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в бетонную колонну здания. В результате жительница приморской столицы получила легкий ушиб головного мозга и была направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.
Во Владивостоке автоледи въехала в колонну здания
ДТП произошло днем 1 январяВладивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.
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