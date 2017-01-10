Во Владивостоке автоледи въехала в колонну здания

ДТП произошло днем 1 января

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло днем 1 января во Владивостоке около дома по Луговой,25. Так, в 15:20 женщина за рулем автомобиля Тойота Карина направлялась с Новоивановсой на Светланскую. Однако 55-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в бетонную колонну здания. В результате жительница приморской столицы получила легкий ушиб головного мозга и была направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.