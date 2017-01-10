В Приморье осуждены чиновники за хищение 6 млн рублей

Обвиняемые «воровали» 3 года

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В Дальнегорске осуждены бывшие работники Финансового управления администрации за мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено начальником бюджетного отдела совместно с ведущим специалистом 1 разряда этого же управления. Осужденные действовали по предварительному сговору. Чиновники систематически похищали деньги с декабря 2010 года по январь 2014 года под предлогом возврата якобы излишне и ошибочно взысканных сумм доходов и иных платежей в муниципальный бюджет подставным физическим лицам.

Согласно ранее разработанному плану, специалист подыскивал знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, которые предоставляли ему данные о своих лицевых банковских счетах, куда в дальнейшем и перечислялись денежные средства.

Вторая фигурантка дела, обладая в силу занимаемого положения информацией о состоянии бюджета Дальнегорского городского округа, предлагала своему соучастнику наиболее правдоподобные содержания фиктивных заявок и сообщала второму фигуранту код их бюджетной классификации. Тот, в свою очередь, посредством использования специального программного продукта составлял фиктивные заявки на возврат ошибочного платежа, после чего экспортировал их на общий сервер Финансового управления для дальнейшей обработки.

Действуя по указанной схеме им удалось похитить из бюджета городского округа более 6 млн рублей.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания 5 лет 6 месяцев и 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти на территории России сроком на три года. Также суд постановил взыскать с осужденных сумму похищенных бюджетных средств.