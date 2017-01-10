Приморец решил угнать чужой автомобиль, чтобы доехать до дома

Мужчина был пойман на месте

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение 39-летнего местного жителя, который рассказал, что в салоне своего автомобиля Toyota Corona он задержал неизвестного ему гражданина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев происшествия, а после чего доставили правонарушителя в отдел полиции.

Как стало известно после разбирательств, 25-летний житель Дальнегорска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался неправомерно завладеть транспортным средством. Злоумышленник объяснил полицейским, что хотел воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать домой.

В отношении задержанного в подразделении дознания возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.