Гороскоп на 10 января

Сегодня есть возможность завести новое хобби

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа обещают наделить вас большим творческим потенциалом, интуицией и яркими заразительными эмоциями, причем поступки окружающих будут продиктованы не столько логикой, сколько эмоциональными аргументами, вроде «хочу» – «не хочу», сообщает 1001 Гороскоп. Из-за этого оказаться в плену своих желаний и чувств будет гораздо легче обычного. Завести новое хобби, новых друзей, врагов или даже новый роман сегодня очень даже возможно. Кроме того, велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.

Сегодня ситуация будет держать Овна в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Овен сумеет вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Овну посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Сегодня Телец рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Тельца, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Тельца сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Сегодня день Близнецов обещает пройти под девизом: «Я сам!». Они будут чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Близнецам успешно справляться с любыми задачами, но и сделает их весьма притягательными в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Близнецы не собираются флиртовать, их отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое «Я», Близнецы могут тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Сегодня в голову Рака буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Раку следует весь день держать наготове блокнот и карандаш – когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Рака, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Рака, – не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Сегодня Льву стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Лев сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Сегодня Дева просто обязана внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ей вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Девы будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Дева сегодня способна добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останется при своем.

Сегодня Весам представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Весам не пренебрегать и любыми другими знакомствами – и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Весов важную роль!

Сегодня Скорпион сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Скорпиона возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Скорпиону потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Сегодня день будет наполнен для Стрельца всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Стрельцу легче будет принимать решения не головой, а сердцем, – даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Стрельцу правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу прислушиваться к голосу своей интуиции – она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Сегодня на глазах Козерога будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать – как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Козерога разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то – искать недостатки. Последнее касается и близких Козерога, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот «очкам» Козерог сегодня способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.

Сегодня энергичность и жизнелюбие Водолея расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Водолею же сегодня это утверждение неприменимо! Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Водолей сегодня не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Сегодня Рыбы будут полны энергии, которую звезды гороскопа советуют им направить на быт и обустройство собственного дома. Их тяга к творчеству обеспечит им креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Рыбы способны создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Рыбы сумеют связать воедино массу самых разнообразных компонентов.