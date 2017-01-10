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Общество

Во вторник, 10 января, в Приморье похолодает

На дорогах местами гололедица
Фото: icefree.ro Фото: icefree.ro
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Сегодня,10 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье умеренный до сильного. Температура воздуха -5...-17°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный. Температура воздуха -8...-10°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный . Температура воздуха -11...-13°C.

В Находке небольшая облачность,без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -6...-8°C.

Историческая справка: По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке 10 января была холодной. Минимальная температура воздуха в 1931 году составила −31,4 °С. Максимальная температура воздуха +1,3 °С отмечалась в 1943 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 20, метель — в 9, позёмок — в 7 и туман — в 2 случаях. Наибольшее количество осадков за сутки (38 мм) выпало в 1966, 2000 годах. Штормовой ветер (26 м/с) регистрировался в 1979 году.

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