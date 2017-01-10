Самые актуальные события на VladNews за 9 января 18:09, 09 января Самые актуальные события на VladNews за 9 января
Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа 16:31, 09 января Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа
Еще одна школьница собралась спрыгнуть с крыши во Владивостоке 16:21, 09 января Еще одна школьница собралась спрыгнуть с крыши во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 10 вторник
07:30
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
07:02
Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе
05:23
В Санкт-Петербурге Lamborghini столкнулся с грузовиком Фото: в Санкт-Петербурге Lamborghini столкнулся с грузовиком Фото
03:16
Под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома в Ижевске
01:18
В России запретят продажу сигарет родившимся после 2014 года
00:05
Несовершеннолетний мальчик сорвался с крыши дома и погиб в Москве
Январь, 09 понедельник
23:25
Проливные дожди топят Таиланд
22:19
Экономист: В 2017 году нужно вкладывать в золото и доллары
21:23
В России начали действовать новые штрафы за неуплату налогов
20:01
Названы лучшие мультики 2016 года
19:26
Ученые узнали, сколько раз в жизни человек занимается сексом
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 9 января
17:59
Жители Земли увидят рождение новой звезды
17:47
Россельхознадзор: У приморцев необходимо отобрать 17 тысяч гектаров земли
17:34
Россельхознадзор: Не все импортные продукты попадают в Приморье
17:18
Почти 200 тысяч китайских туристов посетили Приморье в рамках безвизового группового обмена
17:07
Карантинный контроль не пустил в Приморье 68 партий продуктов питания
17:05
Новый год начался с роста доллара
16:57
Левши чаще рождаются зимой, - ученые
16:54
1 февраля в Приморье завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ
16:43
Дальневосточный гектар – каждому: осталось меньше месяца
16:32
Трасса Седанка-Патрокл во Владивостоке снова открыта для движения автомобилей
16:31
Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьницы, упавшей с 24 этажа
16:21
Еще одна школьница собралась спрыгнуть с крыши во Владивостоке
16:06
Детский омбудсмен Приморья: Родители практически скрывают проблему детских суицидов Эксклюзив
15:38
Женщина зарезала своего супруга в Приморье
15:27
Команда «Босфор» вышла в полуфинал дворового хоккея на кубок главы Владивостока Фото
15:16
Во вторник в Приморье похолодает на 10 °С
15:02
Радио «ВиБиСи» отпраздновало день рождения!
14:48
Ученые рассказали, чем опасен фаст-фуд
14:34
Владивостокский водитель устроил ДТП с участием опорной стены и дворника Эксклюзив
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе

Первый выход Марии Гулегиной на сцену состоится 20 января
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В январской афише Приморской сцены Мариинского театра запланировано сразу несколько выступлений Марии Гулегиной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Признанная во всём мире исполнительница примет участие в трёх спектаклях и проведёт встречу со зрителями.

Первый выход Марии Гулегиной на Приморскую сцену Мариинского театра в новом году состоится в опере Джакомо Пуччини «Тоска» 20 января. Это та самая партия, которую певица обещала исполнить во время своего прошлого визита во Владивосток, в мае 2016 года.

22 января Мария Гулегина встретится с публикой в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра.

26 и 28 января коллектив Приморской сцены Мариинского театра представит первую премьеру 2017 года — оперу Джузеппе Верди «Макбет». Ведущие партии исполнят Мария Гулегина и Сергей Мурзаев. Постановка Дэвида Маквикара, созданная для исторической сцены Мариинского театра, войдёт в постоянный репертуар Приморской сцены.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Названы лучшие мультики 2016 года
20:01, 09 января 2017 Названы лучшие мультики 2016 года

Кинокритики поделились своими эмоциями от просмотров

Самые актуальные события на VladNews за 9 января
18:09, 09 января 2017 Самые актуальные события на VladNews за 9 января

Ежедневный дайджест

Жители Земли увидят рождение новой звезды
17:59, 09 января 2017 Жители Земли увидят рождение новой звезды

Небесное шоу ожидается в 2022 году

Почти 200 тысяч китайских туристов посетили Приморье в рамках безвизового группового обмена
17:18, 09 января 2017 Почти 200 тысяч китайских туристов посетили Приморье в рамках безвизового группового обмена

Итоги 2016 года

1 февраля в Приморье завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ
16:54, 09 января 2017 1 февраля в Приморье завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ

В целом ЕГЭ в Приморье проходит успешно

Дальневосточный гектар – каждому: осталось меньше месяца
16:43, 09 января 2017 Дальневосточный гектар – каждому: осталось меньше месяца

Сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона

Во вторник в Приморье похолодает на 10 °С
15:16, 09 января 2017 Во вторник в Приморье похолодает на 10 °С

Температура воздуха понизится до −33 °С