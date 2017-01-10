Всемирно известная оперная певица выступит в Приморье в январе

Первый выход Марии Гулегиной на сцену состоится 20 января

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В январской афише Приморской сцены Мариинского театра запланировано сразу несколько выступлений Марии Гулегиной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Признанная во всём мире исполнительница примет участие в трёх спектаклях и проведёт встречу со зрителями.

Первый выход Марии Гулегиной на Приморскую сцену Мариинского театра в новом году состоится в опере Джакомо Пуччини «Тоска» 20 января. Это та самая партия, которую певица обещала исполнить во время своего прошлого визита во Владивосток, в мае 2016 года.

22 января Мария Гулегина встретится с публикой в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра.

26 и 28 января коллектив Приморской сцены Мариинского театра представит первую премьеру 2017 года — оперу Джузеппе Верди «Макбет». Ведущие партии исполнят Мария Гулегина и Сергей Мурзаев. Постановка Дэвида Маквикара, созданная для исторической сцены Мариинского театра, войдёт в постоянный репертуар Приморской сцены.