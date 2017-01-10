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В Санкт-Петербурге Lamborghini столкнулся с грузовиком Фото: в Санкт-Петербурге Lamborghini столкнулся с грузовиком

Никто не пострадал
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Автомобиль Lamborghini Huracan Avio столкнулся с грузовиком на Западном скоростном диаметре Петербурга. В ДТП никто не пострадал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

«Грузовой автомобиль столкнулся с легковым автомобилем Lamborghini. В результате аварии пострадавших нет», - поделились в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Очевидцы утверждают, что в массовую аварию попало 5 автомобилей, в том числе дорожная техника. У суперкара поврежден капот, а также правое крыло.

Сообщается, что ДТП произошло в районе съезда на Васильевский остров. Кроме грузовика и суперкара повреждены еще 3 транспортных средства, включая спецтехнику дорожных служб.

Пользователи соцсетей проинформировали, что в настоящее время в районе места происшествия скопился небольшой затор.

Стоит отметить, что Lamborghini Huracan Avio была выпущена в количестве 250 экземпляров. Пять из таких суперкаров предназначены для автолюбителей из РФ.

Добавим, что данная модель оснащена 5,2-литровым двигатель, который позволяет достичь 100 километров в час за 3,2 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 325 километров в час.

Что касается стоимости Lamborghini Huracan Avio, то она составляет нескольких сотен тысяч долларов.

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