Под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома в Ижевске

Ремонтные бригады уже приступили к замене поврежденного шифера

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В субботу, 7 января, примерно в 23:00 мск в Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. Площадь обрушения, как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, составляет около 80 кв. м.



«Четырехэтажный дом с двускатной шиферной крышей — шифер упал, сложился», - отметили в МЧС.



Никто из жильцов поврежденного четырехэтажного дома не пострадал, поскольку потолочные перекрытия в результате произошедшего повреждены не были. Эвакуацию людей не проводили. Тем не менее, из-за аварии временно остались без тепла 33 человека, проживающие в 8 квартирах. Но спустя несколько часов система отопления в пострадавшем доме была восстановлена.



Ремонтные бригады уже приступили к замене поврежденного шифера. Они планируют восстановить кровлю уже к вечеру 8 января. Им придется работать в сложных погодных условиях, поскольку сегодня в Ижевске, по прогнозам синоптиков, будет до -28 градусов по Цельсию.



Как считают спасатели, если бы управляющая компания вовремя почистила крышу от снега, обвала удалось бы избежать.