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В России запретят продажу сигарет родившимся после 2014 года

Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Правительство хочет ужесточить продажу табака в России, чтобы снизить объемы нелегальной продукции,сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию, согласно которой будет введен запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, также и после достижения ими совершеннолетия.

Соответствующая информация следует из «концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», отмечает газета «Известия».

Как сообщает издание, запрет может быть введен с 2033 года. Главная цель данной концепции – снижения потребления табака среди населения до 25%.

Антитабачная концепция предусматривает также введение запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них.

Также будет запрещено курить в подземных и наземных переходах, и в личном автомобиле, если там находятся дети. Будет запрещено курить в любых помещениях, даже в собственной квартире, если там находятся люди, выступающие против курения.

Следует отметить, что в 2013 году в РФ был введен «антитабачный закон», согласно которому запрещено курить в учреждениях культуры и спорта, вузах, больницах, школах, на пляжах, стадионах, детских площадках, аэропортах и вокзалах.

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